Новости Тамбова

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Тамбовские спасатели напомнили о правилах поведения на льду

Тамбовские спасатели напомнили о правилах поведения на льду

Сотрудники ГУ МЧС по Тамбовской области напоминают гражданам, что практически каждый год случаются ситуации, когда из-за нетерпеливости любители зимней рыбалки или катания на коньках люди попадают в опасное положение, оказавшись в ледяной воде.

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