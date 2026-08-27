Окончательный проект аэропорта Омск-Федоровка выглядит так☝️ Областной Архитектурно-градостроительный совет поддержал концепцию строительства объектов аэропортовой инфраструктуры.
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Окончательный проект аэропорта Омск-Федоровка выглядит так☝️ Областной Архитектурно-градостроительный совет поддержал концепцию строительства объектов аэропортовой инфраструктуры.
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