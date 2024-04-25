Движение по Крымскому мосту временно закрыли

Водителей предупредили о временном закрытии движения средств транспорта по Крымскому мосту. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к переправе.
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