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Движение по Крымскому мосту временно закрыли

Движение по Крымскому мосту временно закрыли

Водителей предупредили о временном закрытии движения средств транспорта по Крымскому мосту. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к переправе.

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