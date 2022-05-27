Украина пригрозила Венгрии нарушить работу нефтепровода «Дружба»

globallookpress/Sebastian Gollnow Советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль считает, что Киев может оказать влияние на работу нефтепровода «Дружба» с целью «надавить» на страны, которые не готовы отказаться от поставок нефти из России.
globallookpress/Sebastian Gollnow Советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль считает, что Киев может оказать влияние на работу нефтепровода «Дружба» с целью «надавить» на страны, которые не готовы отказаться от поставок нефти из России.
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