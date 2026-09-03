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Царьград

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Специальная группа выявила медведя-убийцу в Красноярском крае

Специальная группа выявила медведя-убийцу в Красноярском крае

В Енисейском округе Красноярского края охотники и силовики создали группу для борьбы с медведями после трагической гибели двух женщин 31 августа.

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