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Каждый сам за себя: украинцев призвали готовиться к отключениям электричества зимой

Каждый сам за себя: украинцев призвали готовиться к отключениям электричества зимой

Жителей украинских регионов призвали готовиться к тяжелому осенне-зимнему периоду без электричества. Как заявил эксперт в области энергетики Юрий Корольчук, скорее всего, отключения будут производится даже без ракетных ударов по инфраструктуре.

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