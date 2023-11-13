В Петрозаводске изменился маршрут троллейбуса №3

Временные коррективы внесли сегодня. В троллейбусном управлении сообщили об изменениях маршрута № 3. Из-за невозможности выезда троллейбусов с улицы Заводской на Первомайский проспект троллейбус будет следовать по объездному пути.
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