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Сафонов о любви к культуре: «Не думаю, что меня можно назвать интеллектуалом, но я не глуп. Мои увлечения очень эклектичны – мне интересны и литература, и киберспорт»

Вратарь « ПСЖ »  Матвей Сафонов рассказал о своей любви к культуре.  – Вы играете в шахматы, вы окончили бакалавриат, вы посещаете музеи и читаете книги.

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