Как идиоты увидели перспективу осуществления своей ключевой мрии...

Galina Bobryasheva

Очередной автор-аноним вот с такой почтой @dni_zhmerinka рассказывает нам, как мы должны правильно реагировать на события связанные с Шойгу! Жмеринка! Именно от этого автора и ждем указаний, у нас же нет своей головы и мы ничего не видим! Вот его вторая почта @nucky_thomson_123! Томсон! И как бы эта Жмеринка с Томсоном не старались, я считаю, что подготовка к СВО была проведена безобразно, воровство под его руководством расцвело пышным цветом! Все это отразилось на начале СВО и именно поэтому погибло много наших мужчин. Отлично понимаю, что его не уберут, но уважения к этому человеку нет абсолютно никакого! Не хочу, чтобы в нашей стране руководили такие министры!