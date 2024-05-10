Театр абсурда
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Театр абсурда

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Свежие комментарии

  • ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
    Рахмон вообще с деревянными мозгами . Если вы не можете жить без России , то зачем отсоединялись ? , а следом выбили ...Президент Таджики...
  • Евгений Алексеенко
    Басмачи,кто резал русских в 90 г,вы должны ответить за это сволота!улыбаются, высказывают свои озабоченности и своё с...Президент Таджики...
  • ПавелЗзаварзин
    Имидж??? Дикари и продажные мерзкие твари!Президент Таджики...

Как идиоты увидели перспективу осуществления своей ключевой мрии...

Как идиоты увидели перспективу осуществления своей ключевой мрии...

. или дурень думкой богатеет. Данная пословица относится в том числе и к порномилитариям. В прежде всего технической процедуре утверждения нового состава Правительства после вступления в должность Президента увидели перспективу осуществления своей ключевой мрии.

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Комментарии
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М
Мария
Путину виднее, кто должен быть министром обороны. Он главнокомандующий. Во время ВОВ разве не Сталин решал такие вопросы? А сейчас каждый блогер, сидя на диване, советы подаёт, кого ставить куда.
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8 час.
Galina Bobryasheva
Очередной автор-аноним  вот с такой почтой  @dni_zhmerinka рассказывает нам, как мы должны правильно реагировать на события связанные с Шойгу! Жмеринка! Именно от этого автора и ждем указаний, у нас же нет своей головы и мы ничего не видим! Вот его вторая почта @nucky_thomson_123! Томсон! И как бы эта Жмеринка с Томсоном не старались, я считаю, что подготовка к СВО была проведена безобразно, воровство под его руководством расцвело пышным цветом! Все это отразилось на начале СВО и именно поэтому погибло много наших мужчин.  Отлично понимаю, что его не уберут, но уважения к этому человеку нет абсолютно никакого! Не хочу, чтобы в нашей стране руководили такие министры!
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6 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
История вспомнит все,как страна разворовывалась 25 лет,становилась слабой и ее стали продовать почти все.Как Путин поведет себя сейчас – неизвестно. Однако он понимает, что отвечать, во всяком случае, перед историей, за неготовность армии к реальной войне, за провалы в организации, снабжении, обеспечении современным вооружением и снаряжением, за напрасные жертвы, в конце концов,
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5 час.

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