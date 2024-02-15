24 удара мимо ворот: «Бавария» проиграла «Лацио», а «Сосьедад» уступил ПСЖ в 1/8 финала Лиги чемпионов

«Бавария» в гостях сенсационно проиграла «Лацио» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Подопечные Томаса Тухеля так и не сумели взломать массированную оборону соперника, а в середине второго тайма пропустили.
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