В Москве задержали студента-вербовщика террористов

ИИ Иван Иванов Пока не поздно надо гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных вместе со своим выводком ....иначе эта азиатская саранча и прочие горные ишаки сожрут Россию....Они нам НЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ..

Виктор Борисов ОНИ П А Р А З И Т Ы!!!!!...на теле России и на нашей с вами шее