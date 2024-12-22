В Москве задержан студент второго курса Российского университета дружбы народов (РУДН) по обвинению в попытке вербовать знакомых в ряды террористической организации.
В Москве задержали студента-вербовщика террористов
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИИ
Иван Иванов
Пока не поздно надо гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных вместе со своим выводком ....иначе эта азиатская саранча и прочие горные ишаки сожрут Россию....Они нам НЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ..
Ответить
8 час.
Виктор Борисов
ОНИ П А Р А З И Т Ы!!!!!...на теле России и на нашей с вами шее
Ответить
7 час.
Silver Kont
А посидеть на дорожку, лет этак 15? Самка с выблядками и так сможет уехать, главное, правильно намекнуть...
Ответить
5 час.
Свежие комментарии