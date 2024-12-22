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В Москве задержали студента-вербовщика террористов

В Москве задержали студента-вербовщика террористов

В Москве задержан студент второго курса Российского университета дружбы народов (РУДН) по обвинению в попытке вербовать знакомых в ряды террористической организации.

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Комментарии
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ИИ
Иван Иванов
Пока не поздно надо гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных вместе со своим выводком ....иначе эта азиатская саранча и прочие горные ишаки сожрут Россию....Они нам НЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ..
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Виктор Борисов
ОНИ       П А Р А З И Т Ы!!!!!...на теле России   и на нашей  с вами шее
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Silver Kont
А посидеть на дорожку, лет этак 15? Самка с выблядками и так сможет уехать, главное, правильно намекнуть...
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