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Сенатор Рид: армию США могут отправить в ЕС после остановки поддержки Киева

Сенатор Рид: армию США могут отправить в ЕС после остановки поддержки Киева

После прекращения военной помощи США Украине и в случае эскалации конфликта американские солдаты могут подлежать призыву в Восточную Европу, заявил сенатор Джек Рид в ходе дебатов на тему поддержки Киева.

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