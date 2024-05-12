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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ассистенты Фрэнка Вогеля в тренерском штабе «Финикса» потеряют свои должности

По сообщению источников, все ассистенты Фрэнка Вогеля потеряют свою работу. «Финикс» объявил о подписании нового главного тренера Майка Буденхольцера, который займется формированием новой тренерской команды.

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