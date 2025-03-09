Более половины иностранных рабочих на Алтае оказались гражданами Узбекистана

Генеральное консульство Узбекистана провело онлайн-конференцию с руководителями правительства Алтайского края Генеральное консульство Узбекистана провело онлайн-конференцию с руководителями правительства и потенциальными работодателями Алтайского края.
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