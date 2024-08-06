Бьянка Цензори появилась практически голой на дне рождения друга Канье Уэста

За праздничным столом Бьянка сидела с оголенной грудью. фото: Copyright © 2024 BACKGRID, Inc.У парочки Канье Уэста и Бьянки Цензори все стабильно: чем больше раздета Бьянка, тем больше мир говорит о рэпере.
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