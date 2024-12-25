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Будущий спецпосланник США по Украине заявил о желании принести мир в регион

Будущий спецпосланник США по Украине заявил о желании принести мир в регион

Удары России по украинским объектам раскритиковал будущий специальный посланник по Украине Кит Келлог, и заявил, что администрация избранного президента США Дональда Трампа намерена принести мир в регион.

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