Будущий спецпосланник США по Украине заявил о желании принести мир в регион

Удары России по украинским объектам раскритиковал будущий специальный посланник по Украине Кит Келлог, и заявил, что администрация избранного президента США Дональда Трампа намерена принести мир в регион.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии