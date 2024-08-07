Блейк Лайвли надела архивное платье Бритни Спирс 2002 года на премьеру фильма

Блейк Лайвли вышла в свет в знаменитом платье Versace "Butterfly Dress", которое надевала Бритни Спирс 22 года назад.
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