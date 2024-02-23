В КНР предложили США "сбалансированно" улучшать связи с КНДР

Global Look Press/Xing Guangli/Xinhua Спецпредставитель правительства Китая по делам Корейского полуострова Лю Сяомин предложил США нормализовать отношения с КНДР путем сбалансированных решений и "содержательного диалога", сообщили в Министерстве иностранных дел Поднебесной.
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