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В КНР предложили США "сбалансированно" улучшать связи с КНДР

В КНР предложили США "сбалансированно" улучшать связи с КНДР

Global Look Press/Xing Guangli/Xinhua Спецпредставитель правительства Китая по делам Корейского полуострова Лю Сяомин предложил США нормализовать отношения с КНДР путем сбалансированных решений и "содержательного диалога", сообщили в Министерстве иностранных дел Поднебесной.

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