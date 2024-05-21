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Пронедра

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«Продал» страну США и ЕС: эксперты о результатах президентства Зеленского за 5 лет

«Продал» страну США и ЕС: эксперты о результатах президентства Зеленского за 5 лет

«Продал» страну США и ЕС: эксперты о результатах президентства Зеленского за 5 лет Евгения КомароваЗа 5 лет своего президентства Владимир Зеленский вступил в историю Украины как лидер, проводивший страну через период перемен, омраченный внутренними и внешними противоречиями.

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Комментарии
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Eduard
Мошейник он и предатель!Что ждать от Клоуна?
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22 час.
Eduard
Но народ молчит! Укры смелы были когда Януковича зачем-то свергали,зачем?
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22 час.

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