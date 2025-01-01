Владимир Алтайцев

Запад уже фактически обескровил Украину, того же он хочет и от России. И позиции Запада, его ненависть к СССР-РФ никогда не исчезнут. Мерзко то, что в ненависти к СССР не отстают и подлейшие скунсы в России, всякие педровы-горские-помойловы-ингершлюхи-дмитренко и прочие Геиче.