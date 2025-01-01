Были убиты": в США раскрыли ужасную правду об Украине Выделение дополнительной финансовой помощи Украине привело к росту числа жертв среди украинцев, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X.
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