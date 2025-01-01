НОВОСТИ МИРА.
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

НОВОСТИ МИРА.

30 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    Запад  уже фактически  обескровил  Украину, того  же  он  хочет и от России. И  позиции Запада, его ненависть к СССР-...01.01.25==Офицер ...
  • Владимир Алтайцев
    В интересах России — предложить Трампу купить Украину"  Какой  дебил  написал  эти подлейшие  слова?  На  чьей  сторо...09.12.24==Европа ...
  • Владимир Алтайцев
    Бредятина. Когда  такие огромные массы  сталкиваются  меж собой, от обеих масс остаются  лишь осколки, которые  образ...05.12.24==Как  др...

01.01.25==Офицер Дэвис: деньги США привели к смертным приговорам для украинцев

01.01.25==Офицер Дэвис: деньги США привели к смертным приговорам для украинцев

Были убиты": в США раскрыли ужасную правду об Украине  Выделение дополнительной финансовой помощи Украине привело к росту числа жертв среди украинцев, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Алтайцев
Запад  уже фактически  обескровил  Украину, того  же  он  хочет и от России. И  позиции Запада, его ненависть к СССР-РФ  никогда  не исчезнут. Мерзко  то, что в ненависти  к СССР не отстают  и  подлейшие скунсы в России, всякие  педровы-горские-помойловы-ингершлюхи-дмитренко и прочие  Геиче.
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх