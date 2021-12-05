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Зачем некоторые красноармейцы кушали СОЛЬ ЛОЖКАМИ?

Зачем некоторые красноармейцы кушали СОЛЬ ЛОЖКАМИ?

"Шёл второй день моего командования, как вдруг ночью дезертировал солдат, а это означало, что комбата и ротного отправят по суд военного трибунала, вплоть до разжалования.

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