Зачем некоторые красноармейцы кушали СОЛЬ ЛОЖКАМИ?

"Шёл второй день моего командования, как вдруг ночью дезертировал солдат, а это означало, что комбата и ротного отправят по суд военного трибунала, вплоть до разжалования.
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