В Иванове 22-летний молодой человек лишился более девяти тысяч рублей, скачав вредоносную программу

В полицию с заявлением о краже денег с банковского счета обратился 22-летний ивановец. По словам потерпевшего, ему в мессенджере поступило сообщение от неизвестного, в котором был прикреплен файл и подпись к нему: «Привет! Твоя фотография?».
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