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В ДНР погиб журналист «Известий» Мартемьянов при атаке дрона на автомобиль

В ДНР погиб журналист «Известий» Мартемьянов при атаке дрона на автомобиль

Еще несколько корреспондентов получили раненияВнештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов погиб после атаки беспилотника по автомобилю на трассе Донецк — Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщило издание.

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