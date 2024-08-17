Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

125 873 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Перин
    Наглый пиздеж! Я строитель, делаю любые работы! ЛЮБЫЕ!!! От фундамента до кровли, от первого "маяка" до последней кни...Строители-мигрант...
  • михаил некрасов
    И Он был Лужиком и ими так и остался Лужком.. и где это РОССИЯ ДАЕТ ГАРАНТИИ БЕЗОПАСНОСТИ БЕЛОРУССИИ ЕОЛИ ОН САМ ЕГО ...Надо читать докум...
  • Геннадий Сытник
    Ты жизнь не только дураком живешь, но и п....сом.(не путай с геем, хотя...)За несколько дней...

За несколько дней до смерти Пригожину позвонили и сказали: "Не лезьте, Евгений Викторович ". Это тоже о Курской области

За несколько дней до смерти Пригожину позвонили и сказали: "Не лезьте, Евгений Викторович ". Это тоже о Курской области

Фото: Царьград. На фоне успешных действий российской армии, выбивающих ВСУ из Курской области, вспомнили про погибшего бизнесмена Евгения Пригожина, который предупреждал о возможном прорыве украинцев на территорию российских регионов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр
Так я смотрю,кто посылает.Примитивные люди,вроде вас.Вы с биографией Пригожина знакомы?
Ответить
2 час.
Александр
Я не виноват в вашем вранье.
Ответить
2 час.
Геннадий Сытник
Ты жизнь не только дураком живешь, но и п....сом.(не путай с геем, хотя...)
Ответить
37 мин.

Картина дня

наверх