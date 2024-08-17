За несколько дней до смерти Пригожину позвонили и сказали: "Не лезьте, Евгений Викторович ". Это тоже о Курской области

Так я смотрю,кто посылает.Примитивные люди,вроде вас.Вы с биографией Пригожина знакомы?

Я не виноват в вашем вранье.

Геннадий Сытник

Ты жизнь не только дураком живешь, но и п....сом.(не путай с геем, хотя...)