Политолог Гращенков объяснил издержками отказ ЕС от санкций на рыбу из РФ

Исключение части ограничений на импорт российской рыбы из проекта 21-го пакета санкций Евросоюза продемонстрировало готовность европейских государств поддерживать рестрикции ровно до того момента, пока они не начинают напрямую влиять на цены и повседневную жизнь граждан.