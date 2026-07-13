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Политолог Гращенков объяснил издержками отказ ЕС от санкций на рыбу из РФ

Исключение части ограничений на импорт российской рыбы из проекта 21-го пакета санкций Евросоюза продемонстрировало готовность европейских государств поддерживать рестрикции ровно до того момента, пока они не начинают напрямую влиять на цены и повседневную жизнь граждан.

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