В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности

Москва находится в желтой зоне по уровню погодной опасности. Об этом сообщил Гидрометцентр. Как следует из прогностической карты на сайте ведомства, в столичном регионе ожидается сильный ветер с порывами до 16 м/с и метелью.
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