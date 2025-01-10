«Плавающая» граница Европы и Азии

Свердловская область, обелиск на условной границе Европы и Азии на станции Хребет-Уральский Разделить землю на Европу и Азию люди пытаются уже очень давно, проблема лишь в том, что никаких естественных границ между этими частями света просто не существует.
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