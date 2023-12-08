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Кэмерон сделал дерзкое заявление о Путине

Кэмерон сделал дерзкое заявление о Путине

Президент России Владимир Путин якобы может захотеть большего, если Запад не остановит его на Украине, заявил глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон в интервью Sky News.

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Комментарии
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Лев Добрый
Хотелось бы знать, как, этот мерзавец британской таксы, хочет остановить президента Путина? 😎😜👈🖕
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13 час.
odyssey2005 Олег
Британцы до сих пор не рассчитались с нами за 9 тысяч убитых в последние дни войны под Любеком по прямому распоряжению британского премьера. Справедливым будет - заплатить британской территорией за это - по квадратному километру британской территории за каждого убитого. В противном случае - поставить её первой на уничтожение в угрожаемый период, вместе с Японией, с которой у нас до сих пор нет мирного договора.
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10 час.

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