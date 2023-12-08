Кэмерон сделал дерзкое заявление о Путине

odyssey2005 Олег

Британцы до сих пор не рассчитались с нами за 9 тысяч убитых в последние дни войны под Любеком по прямому распоряжению британского премьера. Справедливым будет - заплатить британской территорией за это - по квадратному километру британской территории за каждого убитого. В противном случае - поставить её первой на уничтожение в угрожаемый период, вместе с Японией, с которой у нас до сих пор нет мирного договора.