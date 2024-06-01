ЯДЕРНЫЙ ГРИБ НАД НОВОЙ ЗЕМЛЁЙ, А ПОТОМ УДАР ПО ЦЕЛЯМ? ПУТИН ПРЕДУПРЕДИЛ ЕВРОПУ

Туся, ты шпротина тухлая, не имеешь права вафлеприемник тут разевать, сиди у себя в чухне, и не лезь в Россию, тебе тут не рады.

Natalija Osminina

Так наоборот, если у тебя НОЛЬ Друзей, а у меня 122. Значит, это ТЫ никому не интересен. Не удивительно. Если кроме хамства ты не написал ни одного умного поста. Ты только гадишь и воняешь на МТ.