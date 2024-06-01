ЯДЕРНЫЙ ГРИБ НАД НОВОЙ ЗЕМЛЁЙ, А ПОТОМ УДАР ПО ЦЕЛЯМ? ПУТИН ПРЕДУПРЕДИЛ ЕВРОПУ

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Комментарии
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Ваша Светлость
Туся, ты шпротина тухлая, не имеешь права вафлеприемник тут разевать, сиди у себя в чухне, и не лезь в Россию, тебе тут не рады.
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1 час.
Михаил
Хватит стращать,надо уже бить и бить без остановки.Хватит наносить ответные удары.
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1 час.
Natalija Osminina
Так наоборот, если у тебя НОЛЬ Друзей, а у меня 122. Значит, это ТЫ никому не интересен. Не удивительно. Если  кроме хамства ты не написал ни одного умного поста. Ты только гадишь и воняешь на МТ.
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1 час.

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