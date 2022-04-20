Домклик расширяет возможности сервиса электронной регистрации сделки

Домклик расширяет возможности сервиса электронной регистрации сделки

Теперь клиенты Домклик (6+) могут воспользоваться сервисом электронной регистрации по программам рефинансирования ипотечного кредита на вторичном рынке, рефинансирования семейной ипотеки и кредита под залог недвижимости.

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