Вот это поворот! Мама Наташи Королевой, которая ещё недавно размахивала украинским флагом теперь хочет получить российский паспорт

Интересная жизнь с Vera Star Фото: gazeta.ru Не секрет, что некоторое время назад мама Наташи Королёвой, давно разменявшая восьмой десяток Людмила Порывай, наговорила столько лишнего, что спровоцировала не только волну негатива со стороны российского общества, но ещё и спровоцировала разлад внутри звёздной семьи.