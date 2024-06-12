«Военная хроника» сообщила о серии мощных взрывов в Днепропетровске

В Днепропетровске прозвучала серия взрывов, сообщает «Военная хроника». По предварительным данным, «Искандеры» работают по тыловым объектам ВСУ в районе аэродрома Авиаторское и в окрестностях села Любимовка, где находятся пусковые позиции комплексов ПВО.