Силы ПВО сбили за ночь 65 летевших на Москву дронов

За ночь средства противовоздушной обороны сбили 65 украинских беспилотников, летевших на Москву. Об этом 13 октября сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.
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