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Живая Кубань

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Притвориться мёртвым — плохая идея: специалисты предупредили, что нельзя делать, если вы увидели медведя

Притвориться мёртвым — плохая идея: специалисты предупредили, что нельзя делать, если вы увидели медведя

Притвориться мёртвым — плохая идея: специалисты предупредили, что нельзя делать, если вы увидели медведяАктивность хищников сейчас особенно высока, а это значит, что вероятность неожиданной встречи с крупным зверем выросла для всех, кто бывает за городом.

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