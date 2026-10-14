Притвориться мёртвым — плохая идея: специалисты предупредили, что нельзя делать, если вы увидели медведя

Притвориться мёртвым — плохая идея: специалисты предупредили, что нельзя делать, если вы увидели медведяАктивность хищников сейчас особенно высока, а это значит, что вероятность неожиданной встречи с крупным зверем выросла для всех, кто бывает за городом.