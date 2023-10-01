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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тэйлор Фриц: «У меня с начала американской серии проблемы с запястьем. За 3 недели у нас было 3 разных мяча»

Ранее Зизу Бергс пожаловался, что «многие игроки травмируют запястья, но, наверное, это можно было бы предотвратить, если бы мячи не меняли каждую неделю».

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