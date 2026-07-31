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Аргументы недели

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Собрать первоклашку в школу: во сколько это обойдется московским родителям в этом году

Собрать первоклашку в школу: во сколько это обойдется московским родителям в этом году

Эксперты подсчитали, что базовый набор первоклассника к учебному году в Москве обойдется родителям примерно в 25 тысяч рублей.

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