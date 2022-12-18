Championship League 2022/2023 (пригласительный). Результаты, турнирная сетка

19 декабря 2022 — 2 марта 2023, Лига Чемпионата 2022/2023 по снукеру (Лига Чемпионов), пригласительный, Morningside Arena, Лестер, Англия, Великобритания Победитель предыдущего турнира: Джон Хиггинс Championship League 2022/2023 Новости Championship League 2022/2023 (пригласительный) Призовой фонд Championship League 2022/2023 (пригласительный): Призовые Лиги Чемпионата 2022/2023 Общий призовой фонд — фунтов стерлингов Группа победителейПобедитель — £10 000Финалист — £5 000 Полуфиналисты — £3 000 За фрейм — £200 За фрейм в плей-офф — £300 За высший брейк — £1 000 Групповой этап Победитель — £3 000Финалист — £2 000 Полуфиналисты — £1 000 За фрейм — £100 За фрейм в плей-офф — £300 За высший брейк — £500 [свернуть] Сенчури брейки Championship League 2022/2023 по снукеру — пригласительный: Cотенные серии Лиги Чемпионата 2022/2023 [свернуть] Голосование — кто станет победителем турнира Лиги Чемпионата 2022/2023(пригласительный)?: Расписание матчей, турнирные таблицы и результаты Championship League 2022/2023 по снукеру Первая группа 19 — 20 декабря 2022, 1 группа — Лига Чемпионата 2022/2023 по снукеру (Лига Чемпионов), Morningside Arena, Лестер, Англия # Игрок Матчи Фреймы Очки Сыгр.