Небезопасный овощ: почему россияне продолжают его употреблять, несмотря на угрозу для здоровья? Ирина ОрлонскаяВ различных государствах Европы было принято решение исключить из рациона несколько видов овощей из-за вероятной угрозы для здоровья.
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