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Пронедра

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Небезопасный овощ: почему россияне продолжают его употреблять, несмотря на угрозу для здоровья?

Небезопасный овощ: почему россияне продолжают его употреблять, несмотря на угрозу для здоровья?

Небезопасный овощ: почему россияне продолжают его употреблять, несмотря на угрозу для здоровья? Ирина ОрлонскаяВ различных государствах Европы было принято решение исключить из рациона несколько видов овощей из-за вероятной угрозы для здоровья.

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Комментарии
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Вячеслав Денисов
хватит писать херню!
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