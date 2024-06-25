© РИА Новости Константин Михальчевский Киевский режим при помощи американского оружия совершил ужасную террористическую атаку на Севастополь, пишет infoBRICS.
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