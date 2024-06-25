МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 227 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • zygmund nedialkow
    План один, уничтожение экономики и населения.Европа "улетит" в...
  • Вера смелых
    Статья - очередное нагнеталово. То, что сделали эти натовские выблядки  , несомненно, очень больно ударило по психике...Возмездие за Сева...
  • реванш
    Что вы все сопли жуете? Америка то, Америка это? Вы не об пиндостане думайте а об своем Отечестве. Америке ПЛЕВАТЬ на...США проиграли гип...

"Серьезные последствия". Стало известно, как Россия отомстит Украине за атаки на Севастополь. Ответ Кремля будет очень жестким

"Серьезные последствия". Стало известно, как Россия отомстит Украине за атаки на Севастополь. Ответ Кремля будет очень жестким

© РИА Новости Константин Михальчевский Киевский режим при помощи американского оружия совершил ужасную террористическую атаку на Севастополь, пишет infoBRICS.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Вальдемар
Бла-бла-бла.....
Ответить
15 час.
АндрейБорков
Слов много, слова хорошие, вот только за совами пока ни чего.
Ответить
15 час.
Сергей Иовенко
Я так думаю пока не произнесут бодрящие слова &quot;Мочить в сортире&quot;, то это словоблудие будет продолжаться до бесконечности.
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх