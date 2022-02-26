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Такая разная страна: Новосибирцы переехали в Черногорию, чтобы никуда не спешить

Такая разная страна: Новосибирцы переехали в Черногорию, чтобы никуда не спешить

Екатерина и Денис из Новосибирска переехали в черногорский город Подгорица в 2020 году. Сибиряки рассказали "Царьград Новосибирск", как живётся им в Черногории, что нравится на новом месте жительства и с какими трудностями пришлось столкнуться.

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