Такая разная страна: Новосибирцы переехали в Черногорию, чтобы никуда не спешить

Екатерина и Денис из Новосибирска переехали в черногорский город Подгорица в 2020 году. Сибиряки рассказали "Царьград Новосибирск", как живётся им в Черногории, что нравится на новом месте жительства и с какими трудностями пришлось столкнуться.