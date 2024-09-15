НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

★ NEXT WAR ★ Военные новости

7 подписчиков

Украинский ресурс: Сырский начал снимать подразделения ВСУ с Харьковского направления для переброски на Курское

Украинский ресурс: Сырский начал снимать подразделения ВСУ с Харьковского направления для переброски на Курское

Сырский снова начал снимать подразделения с других направлений для переброски на Курское. Несмотря на большие потери ВСУ, операция на данном направлении будет продолжена, Зеленскому нужна «красивая картинка» перед поездкой в США.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх