Украинский ресурс: Сырский начал снимать подразделения ВСУ с Харьковского направления для переброски на Курское

Сырский снова начал снимать подразделения с других направлений для переброски на Курское. Несмотря на большие потери ВСУ, операция на данном направлении будет продолжена, Зеленскому нужна «красивая картинка» перед поездкой в США.
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