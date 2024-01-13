В Челябинске спасли подростков, заблудившихся в лесу

В Челябинском городском бору спасли трех заблудившихся подростков, двое из них получили обморожения. Об этом сообщает пресс-служба городского управления жизнеобеспечения на официальной странице во "ВКонтакте".
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