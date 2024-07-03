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Президент США Джо Байден не намерен отказываться от участия в выборах из-за провала теледебатов

Президент США Джо Байден не намерен отказываться от участия в выборах из-за провала теледебатов

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что плохое выступление президента США Джо Байдена на теледебатах с бывшим американским лидером Дональдом Трампом было вызвано простудой и плохим сном ночью.

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