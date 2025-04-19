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Вывели даже Лаврова. Бывшим союзникам по СССР придется платить по счетам

Вывели даже Лаврова. Бывшим союзникам по СССР придется платить по счетам

Не секрет, что в последние годы позиция российского министерства иностранных дел по ситуации с соседями по СНГ часто подвергалась критике.

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Комментарии
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АЗ
Андрей Зарубкин
В Саудовской Аравии работают гастбайеры из Индии и Пакистана. Они заключают контракт на определенный срок и обязаны вернуться на родину по истечении этого срока. БЕЗ СЕМЕЙ И БЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСТВА. Зачем России лечить, учить, выдавать пособия толпам мигрантов? В США приняли несколько тысяч сирийских беженцев с ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ. Чабаны им не нужны! В Россию стремятся кишлачные, которые не нужны на родине.
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13 час.
ШКИПЕР
Выдворение осло@бов и пастухов надо проводить не на примере одной московской бани , а по всей территории РФ, этих чмошников по России ,как колорадских жуков на полях.
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10 час.
Гарий Щерба
Вот это  ТОЛЬКО ОДНИ СЛОВА СЛОВА  и ещё раз  СЛОВА  а на  ДЕЛЕ , НУ НИ ХРЕНА РОССИЯ ИМ ЖИЗНЬ  УТЕГОЩЯЕТ   а они и  РАДЫ  и  НАГЛЕЮТ НЕ  по  ДНЯМ  а по  ЧАСАМ .... Если  СТУКНУЛИ  по  СТОЛУ ,  то пусть  СТАКАНЫ БЪЮТСА  а  НЕ ВЗДРАГИВАЮТ , ТОЛЬКО ТАК  и  НЕ ИНАЧЕ ....!!!!
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5 час.
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