Не секрет, что в последние годы позиция российского министерства иностранных дел по ситуации с соседями по СНГ часто подвергалась критике.
Вывели даже Лаврова. Бывшим союзникам по СССР придется платить по счетам
Комментарии
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АЗ
Андрей Зарубкин
В Саудовской Аравии работают гастбайеры из Индии и Пакистана. Они заключают контракт на определенный срок и обязаны вернуться на родину по истечении этого срока. БЕЗ СЕМЕЙ И БЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСТВА. Зачем России лечить, учить, выдавать пособия толпам мигрантов? В США приняли несколько тысяч сирийских беженцев с ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ. Чабаны им не нужны! В Россию стремятся кишлачные, которые не нужны на родине.
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13 час.
ШКИПЕР
Выдворение осло@бов и пастухов надо проводить не на примере одной московской бани , а по всей территории РФ, этих чмошников по России ,как колорадских жуков на полях.
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10 час.
Гарий Щерба
Вот это ТОЛЬКО ОДНИ СЛОВА СЛОВА и ещё раз СЛОВА а на ДЕЛЕ , НУ НИ ХРЕНА РОССИЯ ИМ ЖИЗНЬ УТЕГОЩЯЕТ а они и РАДЫ и НАГЛЕЮТ НЕ по ДНЯМ а по ЧАСАМ .... Если СТУКНУЛИ по СТОЛУ , то пусть СТАКАНЫ БЪЮТСА а НЕ ВЗДРАГИВАЮТ , ТОЛЬКО ТАК и НЕ ИНАЧЕ ....!!!!
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5 час.
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