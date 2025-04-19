Вывели даже Лаврова. Бывшим союзникам по СССР придется платить по счетам

АЗ Андрей Зарубкин В Саудовской Аравии работают гастбайеры из Индии и Пакистана. Они заключают контракт на определенный срок и обязаны вернуться на родину по истечении этого срока. БЕЗ СЕМЕЙ И БЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСТВА. Зачем России лечить, учить, выдавать пособия толпам мигрантов? В США приняли несколько тысяч сирийских беженцев с ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ. Чабаны им не нужны! В Россию стремятся кишлачные, которые не нужны на родине.

ШКИПЕР Выдворение осло@бов и пастухов надо проводить не на примере одной московской бани , а по всей территории РФ, этих чмошников по России ,как колорадских жуков на полях.