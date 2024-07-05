Премьер Словакии Фицо впервые после покушения выступил на публике

Global Look Press/Tomas Tkacik/Keystone Press Agency Премьер-министр Словакии Роберт Фицо продолжается восстанавливаться после покушения, но уже начал проводить первые публичные выступления, пишет Dennik Posto.
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