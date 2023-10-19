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Действенный способ: как Проскурякова справилась с переживаниями из-за болезни мужа

Действенный способ: как Проскурякова справилась с переживаниями из-за болезни мужа

Переживающая за здоровье мужа Юлия Проскурякова поразила подписчиков своим новым образом. В начале осени супруг певицы Игорь Николаев был реанимирован из-за проблем с сердцем и ему экстренно было сделано аорто-коронарное шунтирование.

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