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Товарищеские матчи. «Милан» сыграет с «Тренто», «Интер» в гостях у «Зальцбурга»

Товарищеские матчи. «Милан» сыграет с «Тренто», «Интер» в гостях у «Зальцбурга»

Товарищеские матчи Милан Италия – Тренто Италия Дата проведения 9 августа, 19.00, «Centro Sportivo Milanello» Онлайн матча   Ред Булл Австрия – Интер Италия Дата проведения 9 августа, 20.

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