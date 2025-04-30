Готовьтесь! С 14 часов центр Петербурга перекроют для репетиции Парада Победы. До 18.30 основными дорогами рядом с Дворцовой площадью будет не воспользоваться.
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Готовьтесь! С 14 часов центр Петербурга перекроют для репетиции Парада Победы. До 18.30 основными дорогами рядом с Дворцовой площадью будет не воспользоваться.