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Мойка78.ру Новости СПб

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Готовьтесь! С 14 часов центр Петербурга перекроют для репетиции Парада Победы. До 18.30 основными дорогами рядом с Дворцовой площадью будет не воспользоваться.

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