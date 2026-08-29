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В России сообщили о готовности системы образования к началу учебного года

В России сообщили о готовности системы образования к началу учебного года

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов официально заявил о полной готовности отечественной системы образования к старту нового 2026/27 учебного года .

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