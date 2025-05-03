«Россия готова к капитуляции сейчас, как никогда раньше»: Онуфриенко озвучил неожиданный расклад

По данным разведки США, Москва переориентировала свои усилия в украинском конфликте на достижение ближайших целей, включая укрепление контроля над занятыми российскими войсками территориями и поддержку российской экономики.
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